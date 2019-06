Lyon : l'homme qui a fui avec 15kg de cannabis mis en examen

Le suspect interpellé vendredi soir près de Lyon après une longue course poursuite a été mis en examen ce dimanche pour “refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger d’autrui” et “trafic de stupéfiants”.

L'homme arrêté vendredi sur l'A6 avec 15 kilos de cannabis a été mis en examen ce dimanche pour “refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger d’autrui” et “trafic de stupéfiants”, rapporte Le Progrès ce lundi. Ce suspect a été placé sous mandat de dépôt. Il avait été interpellé au milieu de l’autoroute A6, en pleine soirée de vendredi. Repéré à Vénissieux par une patrouille de police, il avait pris la fuite avec un sac contenant 15 kilos de cannabis. La course poursuite a duré de longues minutes. L'homme avait réussi à semer les policiers avant d'être à nouveau repéré. Il s'était alors engagé sur l'A6 en cassant une barrière de péage. Il avait terminé sa course folle à pied en abandonnant sa voiture sur l'autoroute.