Lyon : il tente de voler une dame, des agents immobiliers l'arrêtent

Lundi, un jeune homme de 21 ans a tenté d'arracher le collier d'une dame de 90 ans, dans sa résidence du 3e arrondissement de Lyon. Trois agents immobiliers sont parvenus à l'arrêter dans sa fuite.

Lundi après-midi, dans le 3e arrondissement de Lyon, une dame de 90 ans rentre chez elle, rue de l’Abondance. Deux jeunes hommes l'ont repérée et la suivent jusque dans son ascenseur, selon Le Progrès qui rapporte l'affaire. L'un d'eux tente d'arracher le collier de la vieille dame, qui parvient à les mettre en fuite en hurlant. Devant l'immeuble, trois agents immobiliers remarquent les deux individus qui tentent de s'échapper. Ils le ceinturent et le remettent à la police. Ce jeune homme de 21 ans, d'origine algérienne, avec un titre de séjour hollandais, nie les faits, explique être entré par erreur dans la résidence. Jugé mercredi, il a continué de nier devant la barre du tribunal selon Le Progrès. La victime, qui restera marquée par cette agression, l'a pourtant reconnu. L'individu a été condamné à 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, et devra quitter le territoire une fois sa peine purgée.