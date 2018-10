Lyon : il se faisait passer pour un agent EDF pour cambrioler

Un individu de 35 ans a été interpellé à Lyon en possession d'une tenue d'agent EDF. Il se déguisait ainsi pour tromper ses victimes et les cambrioler.

Un individu recherché pour 13 vols par ruse commis entre février et septembre 2018 a été arrêté mercredi 17 octobre. Il avait pour habitude de se déguiser en agent EDF pour entrer chez ses victimes, et dérobait bijoux, espèces et moyens de paiement qu'il utilisait ensuite pour faire des achats et retraits. Il a été interpellé à la sortie d'un immeuble en possession d'une sacoche dans laquelle les policiers ont découvert une tenue d'agent EDF. Une perquisition à son domicile a permis de découvrir des bijoux volés. Il était également recherché pour évasion. Il a reconnu les faits et sera présenté au parquet ce vendredi.