Lyon : il reproche aux policiers la saisie de ses plants de cannabis

Un quarantenaire a été arrêté ce mercredi à Saint-Priest alors qu’il venait de menacer de mort un policier parce qu’il avait saisi ses plants de cannabis.

Un homme de 40 ans s'est présenté de lui-même au commissariat de Saint-Priest ce mercredi à 9h30 pour reprocher aux policiers d'avoir saisi des plants de cannabis à son domicile dans le cadre d'une ancienne affaire. Visiblement énervé, le quadragénaire a alors insulté un policier en le menaçant de mort à plusieurs reprises en lui montrant un couteau. Il a été interpellé et a reconnu les faits. Il sera présenté au parquet ce vendredi pour “outrage, menaces de mort et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et port d'arme prohibé.