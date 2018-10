Lyon : il frappe sa petite amie, puis lui vole son véhicule lors des soins

Un mineur de 15 ans, originaire de Décines a été interpellé ce 24 octobre. Après avoir commis des violences sur sa petite amie majeure, il lui a volé son véhicule alors qu'elle se faisait soigner.

Mardi, un mineur de 15 ans a commis des violences sur sa petite amie majeure à Décines, à côté de Lyon. La femme s'est rendue dans une clinique pour être soignée et a reçu dix jours d'ITT. L'individu, non titulaire du permis de conduire, lui a alors volé son véhicule sur le parking de cette même clinique. Il a été interpellé mercredi et a reconnu les faits. Il sera présenté au parquet ce jeudi.