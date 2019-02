Lyon : en instance de divorce, il harcelait son ex-femme depuis un an

Un trentenaire a été arrêté mercredi pour avoir harcelé - et plusieurs fois violenté - son ex-femme pendant près d'un an.

Un Lyonnais âgé de 30 ans (3 antécédents judiciaires) a été interpellé ce mercredi à 10h25, rue Duguesclin dans le 3e arrondissement. En instance de divorce depuis plus d’un an, il harcelait quotidiennement son ex-compagne, se rendant devant son domicile et sur son lieu de travail. Le 11 mai 2018, il l'avait frappé avant de lui voler son téléphone et le 10 novembre de la même année, il l'avait aspergé de gaz lacrymogène. Le suspect a partiellement reconnu les faits. Une enquête est en cours. Il a été présenté au parquet ce jeudi pour “vol avec violences, harcèlement sur conjoint et violences avec arme”.