Lyon : elles prétendent être des voisines pour voler des personnes âgées

Deux jeunes filles sont suspectées d'avoir commis six vols par ruse sur l'agglomération de Lyon. Elles auraient volé des personnes âgées en faisant croire qu'elles étaient des nouvelles voisines.

Régulièrement, les policiers avertissent sur les risques de vol par ruse sur l'agglomération de Lyon : faux plombiers, individus qui prétendent livrer des colis... les scénarios ne manquent pas. Deux jeunes filles viennent d'être interpellées à Lyon. Âgées de 17 et 24 ans, elles sont suspectées d'avoir commis six vols par ruse sur l'agglomération entre le 1er août 2018 et le 21 février 2019.

Selon les policiers, elles auraient repéré des personnes âgées dans les commerces et arrivaient à voir leur code de carte bleue. Ensuite, elles auraient suivi les victimes, puis se présentaient comme des nouvelles voisines. Une fois dans les appartements, elles auraient dérobé le portefeuille de la personne âgée avant de prendre la fuite. Plusieurs achats et retraits frauduleux ont été effectués avec les cartes volées. Le préjudice est estimé à plus de 4 000 euros. La première a nié les faits, la seconde a minimisé son rôle. Elles seront présentées au parquet ce jeudi.