Lyon : elle contracte un crédit avec des faux documents

Un Vaudais et une Villeurbannaise ont été arrêtés à Vaulx-en-Velin. La jeune femme avait contracté un crédit à la consommation avec des faux documents.

Lundi 21 janvier, la police a interpellé un Vaudais de 29 ans, déjà connu pour 81 antécédents judiciaires et une Villeurbannaise de 32 ans, connue pour 16 antécédents judiciaires. En juillet, la jeune femme a contracté un crédit à la consommation avec une carte d'identité falsifiée et un faux relevé d'identité bancaire. Le préjudice est estimé à 2 855 euros. Elle a reconnu les faits lors de sa garde à vue et a expliqué avoir agi sur demande de l'homme de 29 ans qui a confirmé cette version. Ils sont convoqués en justice en octobre.