Lyon : deux jeunes passent à travers le toit du musée gallo-romain

Deux jeunes qui faisaient des figures sur le toit du musée Lugdunum sont passés à travers un dôme en plastique ce mardi soir.

Les pompiers lyonnais sont intervenus ce mardi soir dans le 5e arrondissement auprès d'un club tombé du toit du musée Lugdunum (nouveau nom du musée Gallo-Romain), rapporte Le Progrès. Selon le quotidien, les deux jeunes gens étaient en train de réaliser des figures sur les toits et seraient passés à travers un des dômes en plastique transparent. Si leurs pronostics ne sont pas engagés, la jeune femme de 19 ans a été grièvement blessée et le jeune homme plus légèrement.