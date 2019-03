Lyon : condamné, Barbarin va remettre sa démission au pape

Le cardinal Barbarin a annoncé ce jeudi lors d'une conférence de presse qu’il va remettre sa démission au pape suite à sa condamnation pour non-dénonciation d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans.

Le tribunal de grande instance de Lyon a condamné ce jeudi le cardinal Barbarin à 6 mois de prison avec sursis. Lors d'une conférence organisée en réaction à cette décision, Philippe Barbarin a annoncé qu'il va remettre sa démission au pape.

Dans une prise de parole brève et laconique face à la presse, Philippe Barbarin a déclaré : “Je prends acte de la décision du tribunal. Indépendamment de mon sort personnel, je tiens à redire d'abord ma compassion pour les victimes et leur place qu'elles gardent ainsi que leurs familles dans mes prières. J'ai décidé d'aller voir le Saint-Père pour lui remettre ma démission, il me recevra dans quelques jours.” À l'issue de cette courte conférence, le diocèse a fait savoir qu'un rendez-vous allait être pris prochainement entre le cardinal Barbarin et le pape François, qui peut accepter ou non cette démission. Néanmoins, il a toujours répondu positivement aux demandes de démission de membres du clergé condamnés par la justice pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs.

Philippe Barbarin, primat des Gaules, occupait cette fonction depuis 2003. Il avait été nommé par Jean-Paul II. Si le pape François accepte cette démission, il devrait choisir prochainement un nouvel archevêque pour Lyon. Après l’audience de ce jeudi matin, les avocats du cardinal Barbarin avaient annoncé leur intention de faire appel.

Déclaration du cardinal Philippe Barbarin - 7 mars 2019 à Lyon.

Mise à jour à 14h : le cardinal Barbarin va remettre sa démission au pape, mais ne l'a pas encore fait