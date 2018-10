Lyon : après sa garde à vue, il revient chez lui avec une hache

Un homme de 46 ans arrêté ce samedi pour des violences sur sa compagne est sorti de garde à vue, puis est allé acheter une hache pour retourner s'expliquer chez lui.

Après une dispute avec son épouse de retour de la Vogue des marrons, un homme de 46 ans vivant a Vénissieux a giflé sa compagne et l'a menacé de mort ce samedi. Placé en garde à vue durant la nuit, il a reconnu les faits et a reçu une convocation à une audience de plaider-coupable, rapporte Le Progrès. Tout aurait pu s'arrêter là, mais le quadragénaire n'en avait pas décidé ainsi. À sa sortie de garde à vue le dimanche matin, le suspect décide d'aller boire quelques verres au marché de sa ville. Après plusieurs tournées, il part acheter une hache et retourne à son domicile pour avoir une explication, écrit le quotidien. Une scène à la Shining, qui a énormément effrayé sa conjointe. L'homme de 46 a de nouveau été arrêté et condamné à huit mois de prison avec sursis et mises à l'épreuve et à une interdiction de paraître.