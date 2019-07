Lyon 3e : deux mineurs s'arment d'un couteau pour voler un sac

Une femme de 36 ans a été victime d’une tentative de vol avec arme, menée par deux mineurs SDF dans le 3e arrondissement de Lyon.

En début de semaine dernière, deux mineurs sans abri ont agressé au couteau une femme de 36 ans qui rentrait chez elle. Âgés respectivement de 13 et 16 ans, les voleurs ont menacé la victime avec un couteau pour lui dérober son sac à main. Cette dernière a été légèrement blessée par le détenteur de l’arme, qui tentait de découper la lanière du sac. Les deux suspects ont été interpellés par la police dans le 3e arrondissement, place Guichard, et ont été présentés à la justice quelques jours plus tard.