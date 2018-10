Loire : il vole 500 pots catalytiques, mais tombe à cause d'un cambriolage

A Saint-Bonnet-de-Mure la police a utilisé un DIVA (et non une), pour arrêter un automobiliste qui refusait d’obtempérer. DIVA pour Dispositif d’intervention des véhicules automobiles. Plus efficace et maniable qu'une herse, cette barre en plastique crève les pneus des véhicules et les force à s'arrêter. Populaire aux États-Unis sous le nom de "stop stick", DIVA […]