Liverpool – OL : des supporters lyonnais ont frappé de jeunes anglais

La police cantonale de Genève a confirmé que des supporters de l'OL ont frappé de jeunes fans de Liverpool mercredi soir après la rencontre amicale entre les deux clubs.

Selon 20 minutes Suisse, des supporters de l'Olympique lyonnais ont agressé de jeunes fans de Liverpool mercredi soir à Genève après la défaite de l'OL 3-1 en match amical. “On remontait vers le tram quand on a vu des ultras lyonnais commencer à taper des ados tenant pour Liverpool. Ils leur ont envoyé des coups de poing et de pied totalement gratuitement. La police est très vite intervenue et a dispersé tout le monde”, raconte un témoin à nos confrères helvètes. L'altercation a été confirmée par la police cantonale. Il s'agirait de la seule qui a eu lieu mercredi. Elle n'aurait pas fait de blessés.

“Les ultras ont effectivement été encadrés. Mais il est impossible, lors d'un événement qui concentre 20'000 personnes, d'éviter tout contact entre supporters adverses. Le principal, c'est de pouvoir faire cesser les violences rapidement, ce qui a été le cas”, a expliqué le chargé de communication de la police à 20 minutes.