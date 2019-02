Le procès d'un agriculteur contre Monsanto s'ouvre ce mercredi à Lyon

Paul François, l’agriculteur qui a déjà fait condamner Monsanto, avant que cette décision ne soit annulée par la Cour de cassation, est de retour ce mercredi devant la cour d’appel de Lyon.

Le procès de l'agriculteur charentais Paul François contre Monsanto, filiale de l'allemand Bayer depuis 2018,s'est ouvert ce mercredi matin à Lyon devant la cour d'appel. Intoxiqué en 2004, par les vapeurs du Lasso, un herbicide de Monsanto, Paul François, 55 ans, se bat personnellement contre la firme depuis plusieurs années devant les tribunaux lyonnais. Il avait remporté son combat en 2012 puis en 2015 devant la cour d'appel de Lyon avant que la Cour de cassation ne casse cette décision et renvoie en appel.

“Je suis déterminé plus que jamais, très serein, car Monsanto n'a pas apporté d'éléments nouveaux, tout en restant prudent, car les juges décideront en leur âme et conscience”, a déclaré l'agriculteur à l'AFP. En 2004, il avait frôlé la mort après son intoxication. Longuement hospitalisé, il souffre toujours aujourd'hui de troubles neurologiques. Paul François réclame à la firme plus d’un million d’euros de dommages et intérêts.