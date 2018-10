Ils frappent et volent des passagers dans le métro de Lyon

Deux individus ont été arrêté vendredi à Lyon. Ils venaient de frapper des passagers dans le métro à la station Part-Dieu et Saxe - Gambetta, et ont volé un smartphone.

Vendredi, deux Vénissians de 19 et 21 ans, en état d'ivresse, ont porté des coups de tête et de poing à un jeune Lyonnais dans la station de métro Saxe - Gambetta. Ils lui ont également volé son téléphone portable. Quelques minutes plus tôt, ils avaient agressé une jeune femme de 28 ans à la station Part-Dieu. Les deux hommes ont été interpellés par la police. Celui du 19 ans avait déjà 26 antécédents judiciaires, l'autre de 21 ans, 5 antécédents. Ce dernier a reconnu les faits et a été laissé libre jusqu'à sa comparution ce 29 octobre. L'autre a nié les avoir commis, et a été écroué, en attente de sa comparution.