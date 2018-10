À Givors, une auto-école aidait les élèves à tricher à l'examen théorique du permis de conduire. 26 permis viennent d'être annulés. La préfecture du Rhône a également suspendu l'agrément de l'auto-école.

Entre 2011 et 2016, en échange d'une somme en liquide comprise entre 3 000 et 5 000 euros, une auto-école de Givors proposait à certains de ses élèves de tricher durant l'examen du code. Un complice présent dans la salle avec les élèves donnait des signaux en fonction des réponses. L'un de ces individus qui a passé le code une trentaine de fois avait attiré l'attention des examinateurs. Le responsable de l'auto-école a été condamné en mai à dix huit mois de prison, dont un an avec sursis, ainsi que l'interdiction de gérer une auto-école pendant cinq ans. Il s'est pourvu en appel. Entre temps, en octobre 2017, l'auto-école a été fermée administrativement pendant six mois.

Aujourd'hui, les services de la préfecture nous apprennent que l'agrément de l'auto-école a été suspendu. Par ailleurs, 26 permis ont été retirés en relation avec cette affaire, après "procédure contradictoire". Des candidats ont reconnu la tricherie, ou ont été mis en cause par le gérant de l'auto-école.