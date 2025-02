Annecy : tricherie légendaire au Casino Impérial 

Vendredi 14 février, deux Ukrainiens ont été interpellés en flagrant délit de tricherie au Casino Impérial d'Annecy.



La soirée de la Saint-Valentin n’a pas été très romantique du côté du Casino Impérial d’Annecy (Haute-Savoie). Les policiers de la division de la criminalité organisée et spécialisée sont intervenus pour arrêter deux hommes pour "escroquerie en bande organisée", selon les informations de "ici Pays de Savoie". Ces deux hommes, de nationalité ukrainienne et âgés de 35 et 71 ans, sont soupçonnés d'avoir gagné frauduleusement plusieurs dizaines de milliers d'euros dans différents casinos français.

Grâce à une longue période de renseignement, les enquêteurs ont compris la technique de triche utilisée par les deux individus. Une technique de haut vol selon le commissaire Stéphane Piallat, chef du service central des courses et jeux (SCCJ) à la direction nationale de la police judiciaire (DNPJ) : "C’est une technique de triche très élaborée, avec du matériel très particulier et très discret, qui rappelle celle utilisée au casino d'Enghien-les-Bains en août dernier."

Les deux hommes sont soupçonnés de mettre en oeuvre cette nouvelle technique depuis plusieurs semaines. Elle est beaucoup plus perfectionnée que les technique de triche déjà connues pour le poker ou le black-jack comme le "card marking" (corner ou abîmer les cartes pour mieux les reconnaitre par la suite) ou le "card counting" (compter les cartes qui ont été jouées dans le jeu pour avoir une idée de celles qui restent et ainsi avoir un avantage sur les autres joueurs).

La technique des deux hommes était beaucoup plus poussée : un des deux hommes était muni d'une oreillette quasiment indétectable. Elle lui permettait de recevoir des consignes de jeu de la part d'un complice à distance, qui recevait en temps réel des images prises grâce à l’autre homme présent près de la table de jeu et qui filmait grâce à une caméra cachée dans la poche de sa chemise. Cette caméra lui permettait de voir les cartes distribuées par le croupier, lui offrant ainsi un avantage très important sur les mains du croupier et des autres joueurs.

Jugement le 7 avril 2025

Les deux hommes étaient inconnus des services de police français et ukrainiens. L’homme de 35 ans vivait en France, tandis que le plus âgé était dans l’Hexagone grâce à un visa touristique. Lors de leur interpellation, les deux hommes ont été arrêtés avec, en leur possession 15 000 euros et l’équivalent de 60 000 euros en francs suisses . En revanche, le troisième complice, qui analysait à distance les images filmées avec les caméras, n’a pas été arrêté pour le moment. Les deux Ukrainiens seront jugés le 7 avril prochain par le tribunal correctionnel d’Annecy.