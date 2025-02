Emmanuel Hamelin, référent du parti Horizons à Lyon, est l'invité de l'émission 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Alors que la droite s'agite autour de la désignation de ses candidats pour les municipales, Emmanuel Hamelin, référent du parti Horizons à Lyon, rappelle que la singularité du bloc central (Renaissance, Modem, Horizons et les radicaux) qui a préféré repousser la question des personnes à une date ultérieure. "Aujourd'hui il faut qu'on ait une dynamique avant le premier tour. Les accords d'entre deux tours, on l'a vu, ça ne marche pas toujours très bien. Donc nous on souhaite qu'il y ait une alliance dès le premier tour avec le bloc central, bien évidemment, mais des parties de centre-gauche pourquoi pas et bien sûr les LR. Donc on avance la main tendue mais avec une méthode, c'est-à-dire que ceux qui disent je suis candidat mais pour le rassemblement à condition que ce soit derrière moi, ça ne marche pas", assure-t-il.

Emmanuel Hamelin évoque aussi la possible entrée en politique de Jean-Michel Aulas : "quand il y a une candidature comme celle de Jean-Michel Aulas, dont tout le monde reconnaît les compétences en tant que chef d'entreprise, en tant que président de l'OL pendant de nombreuses années, il a fait rayonner la ville, c'est un homme qui compte dans la ville, donc bien évidemment le souhait qui est le sien aujourd'hui de participer à cette campagne, on l'accueille extrêmement favorablement".

La retranscription intégrale de l'entretien avec Emmanuel Hamelin

Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le Rendez-vous quotidien de la rédaction Lyon Capitale et aujourd'hui nous accueillons Emmanuel Hamelin. Vous êtes référent Horizon à Lyon. On vous a invité pour évoquer cette période un peu particulière de pré-campagne où on sent que les choses sont un peu en train de prendre forme. Vous Horizon, vous avez annoncé un rapprochement avec les autres parties du bloc central, notamment Renaissance. Est-ce que pour vous ce rassemblement doit s'arrêter là ? Est-ce que vous cherchez à ratisser plus large ? Quelle est votre stratégie pour essayer de prendre le contrôle de la ville de Lyon à la place des écologistes ?



Alors nous on l'a dit dès le départ, quand on a créé ce bloc central, en tout cas le rassemblement au sein de ce bloc central qui comprend comme vous dites Horizon donc le parti d'Edouard Philippe, le parti Renaissance, le MoDem et le parti Radical, on est arrivé avec ce bloc mais la main tendue. C'est-à-dire qu'on part d'un concept simple, c'est de dire aujourd'hui il faut qu'on ait une dynamique avant le premier tour. Les accords d'entre deux tours, on l'a vu, ça ne marche pas toujours très bien. Donc nous on souhaite qu'il y ait une alliance dès le premier tour avec le bloc central, bien évidemment, mais des parties de centre-gauche pourquoi pas et bien sûr les LR. Donc on avance la main tendue mais avec une méthode, c'est-à-dire que ceux qui disent je suis candidat mais pour le rassemblement à condition que ce soit derrière moi, ça ne marche pas, on le voit bien.



Vous la question de la candidature n'a pas été réglée, vous vous êtes intéressé, Thomas Rudigoz est intéressé mais vous verrez ça plus tard...



On verra, le rassemblement ça ne se décrète pas, ça se construit et aujourd'hui pour construire un rassemblement il faut le faire en travaillant sur un projet, un projet commun avec des grandes lignes qui sortiront et une fois qu'on aura fait ce travail en commun, déjà rien que ça c'est déjà plutôt favorable quand on veut rassembler, mais à ce moment-là on verra qui incarne ce projet, qui l'incarne le mieux, ça peut être n'importe qui, ça peut être des candidats déclarés aujourd'hui, mais ceux qui viennent en tant que candidats dans ce rassemblement n'y arriveront pas, il faut qu'ils viennent pour travailler sur un projet.



Vous parlez des candidats déclarés, il y en a un qui s'est presque déclaré ce week-end, c'est Jean-Michel Aulas, qui a dit ne pas exclure une candidature au municipal, comment vous accueillez cette irruption sur la scène politique de l'ancien patron de l'OL, est-ce que vous dites bienvenue à horizon, on peut accueillir, on peut rassembler large, venez avec nous ou est-ce que vous le voyez comme un concurrent ?

Moi je me suis réjoui de cette possible candidature et je vais vous dire pourquoi, comme on avance aujourd'hui dans le cadre des municipales et des métropolitaines qui arrivent dans un an, on le fait avec la main tendue pour essayer de rassembler le plus largement possible et être une alternative crédible par rapport à l'équipe en place faite des verts et des LFI et du nouveau fonds populaire. Aujourd'hui quand il y a une candidature comme celle de Jean-Michel Aulas, dont tout le monde reconnaît les compétences en tant que chef d'entreprise, en tant que président de l'OL pendant de nombreuses années, il a fait rayonner la ville, c'est un homme qui compte dans la ville, donc bien évidemment le souhait qui est le sien aujourd'hui de participer à cette campagne, on l'accueille extrêmement favorablement, évidemment.



Il vient pas forcément pour être adjoint au sport, je pense qu'il s'imagine plutôt maire ou président de la métropole, vous ça vous irait de vous ranger derrière ?



Tout est envisageable, si sa place est celle de leader, et qu'on a construit un projet avec lui, qu'il se sent bien avec nous et que nous on se sent bien avec lui, c'est vrai que c'est une force, c'est une valeur ajoutée dans le cadre d'une campagne électorale, donc évidemment on accueille ça avec plaisir.



Le fait qu'on parle autant de sa potentielle candidature, c'est pas aussi finalement un aveu de faiblesse pour ceux qui sont là, en place ? Alors vous vous êtes plus élu depuis six ans mais vous l'avez longtemps été élu, est-ce que ça veut pas dire que finalement ce camp de la droite, du centre droit, manque d'incarnation, manque de leadership ?



Oui, il n'y a pas de personnalité qui émerge, il faut le reconnaître. Pour autant ça veut pas dire qu'il n'y a pas de personnalité compétente qui peut faire le job, mais il n'y a pas de personnalité qui émerge. On l'a vu d'ailleurs dans le camp d'en face, enfin ceux qui sont dans l'exécutif d'aujourd'hui, les noms des candidats sont intervenus un peu sur le tard, ça n'émergeait pas non plus, c'est pas ça qui est très important. L'important c'est qu'il y ait un projet qui soit solide, crédible, qui convienne à la situation et aux Lyonnais et aux Lyonnais bien évidemment, et ensuite qu'on ait un leadership qui soit attrayant pour la ville. Donc voilà, on part de ce principe-là. Alors encore une fois, il y a beaucoup de monde sur la ligne de départ. Moi je pars du principe et je le redis, ce n'est pas en étant candidat qu'on fera plus facilement le rassemblement, c'est en travaillant sur un projet qu'on déterminera plus facilement qui est le candidat. C'est un peu ça la façon dans laquelle on se débranche.



Quelles serait les grandes lignes de ce projet ? Parce qu'on entend beaucoup de critiques sur les travaux, sur les mobilités, mais une élection municipale ne se gagne pas simplement en disant « on fera moins de travaux, on changera moins la ville », ça ne marche pas vraiment...



Bien sûr, on a tendu la main sur la participation à des réunions thématiques, programmatiques, dont la première va se dérouler au mois de mars sur le thème de l'environnement et des déplacements. Il y aura une deuxième qui suivra rapidement sur la sécurité, une troisième qui suivra sur l'attractivité économique et commerciale, et enfin une quatrième sur l'action sociale, l'école et la culture. Donc vous voyez, tout ça, ça va être des réunions où on va se retrouver avec ceux qui veulent construire ce projet. Donc pour le moment, il y a le Bloc Central, on l'espère un peu plus largement dans les jours qui viennent, et une fois qu'on aura posé ça, on aura les grandes lignes d'un projet, en tout cas sur lequel on est capable de s'entendre.