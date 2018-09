Affaire Maëlys : la reconstitution du meurtre aura lieu ce lundi

Une reconstitution de la nuit du 26 au 27 août 2017 durant laquelle la petite Maëlys a disparu va avoir lieu en Isère et en Savoie cette nuit.

Reportée en début de mois, la reconstitution du meurtre de Maëlys va finalement avoir lieu ce lundi, rapporte le Dauphiné Libéré. Reste à savoir si Nordahl Lelandais, le meurtrier présumé, va accepter de coopérer avec les enquêteurs. Pour le moment, ce dernier assure avoir tué involontairement la fillette dans la nuit du 26 au 27 août 2017.

La reconstitution aura lieu cette nuit en Isère, sur le lieu de l'enlèvement et en Savoie où aurait eu lieu le meurtre et où le corps de l'enfant a été découvert, rapporte le quotidien. Nordahl Lelandais va être extrait de sa cellule pour participer à l'enquête. Une présence qui va mobiliser un important dispositif policier pour sécuriser les lieux et protéger le secret de l'instruction. Des axes routiers vont être fermés.