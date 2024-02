Un Prix Guillaume Mulliez pour récompenser les entrepreneurs en rebonds après un échec

La Fédération Nationale de 60 000 rebonds, association qui aide les entrepreneurs à rebondir après un échec, lance un appel à candidature pour décerner le Prix Guillaume Mulliez parmi les entrepreneurs qui ont bénéficié de l’accompagnement depuis 2012.

Guillaume Mulliez est décédé accidentellement en montagne le 13 mars 2023 alors qu’il occupait la présidence de 60 000 rebonds. Pendant de nombreuses années, l’homme d’entreprise - convaincu par la valeur de “l’expérience”, valorisant ses propres failles et échecs - avait développé l’association qui accompagne depuis 2012 des hommes et les femmes qui se sont lancés dans l’aventure entrepreneuriale, puis subi un échec. 60 000 Rebonds leur permettant de rebondir vers un nouveau projet professionnel, notamment à travers un dispositif de parrainage, de coaching et de partage d’expérience.

C’est en la mémoire de Guillaume Mulliez que l’association vient de créer un prix récompensant les entrepreneurs à travers trois distinctions attribuées par un jury composé de partenaires et de mécènes de 60 000 Rebonds. Ces prix seront décernés le 13 mars prochain.

• Prix du rebond entrepreneurial (dotation financière de 3 000 €)

• Prix du rebond salarial (dotation financière de 3 000 €)

• Prix du rebond insolite (dotation financière de 3 000 €)

Peuvent postuler tous les entrepreneurs (indépendants ou chefs d’entreprises) ayant rebondi et ayant été accompagnés par l’une des 10 associations territoriales de 60 000 rebonds.

Un prix d’honneur pourra également distinguer un entrepreneur, toute catégorie confondue.

Dossier de candidature et critères à télécharger sur 60000rebonds.com

Date limite de candidature : 1er mars

© Yanis Ourabah

60 000 Rebonds

• Fort d’une communauté de plus de 1 600 bénévoles réparties dans 61 antennes, et d’une trentaine de salariés, l’entrepreneur accompagné bénéficie d’un dispositif gratuit et sur-mesure, avec un double accompagnement individuel réalisé par un coach et un parrain complété par du collectif mensuel.

• En 2023, 60 000 rebonds a accompagné 1 020 entrepreneurs vers le rebond (33% dans l'entrepreneuriat, 67% dans le salariat).