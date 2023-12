Ondine Suavet est cofondatrice et co-dirigeante de l'entreprise Mylight150, basée dans la métropole de Lyon. La PME qui propose des solutions d'autoconsommation solaire, annonce être parvenue à lever 100 millions d'euros pour développer son activité au niveau européen.

Une levée de fonds de 100 millions d'euros

Actuellement en France, seulement 320 000 maisons sont équipées pour "autoconsommer" indique aussi la cheffe d'entreprise. Le marché est gigantesque puisque le pays compte 17 millions de maisons individuelles.

Cap sur l'Espagne

Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler d'énergie renouvelable, d'entreprise et de levée de fonds. On va en parler avec Ondine Suavet, qui est cofondatrice et co-dirigeante de l'entreprise MyLight 150. Bonjour Ondine Suavet. Merci d'être sur notre plateau, on va parler de votre entreprise, vous travaillez dans l'autoconsommation. Vous êtes un expert de l'autoconsommation et vous êtes aussi un fournisseur d'électricité et vous venez de lever 100 millions d'euros? C'est probablement la plus grosse levée de fonds sur Lyon de cette année. On va un petit peu rentrer dans le vif du sujet, peut-être qu'expliquez d'abord ce que c'est que l'autoconsommation que vous promouvez pour les foyers français.



Alors l'autoconsommation solaire, parce que nous on se concentre sur l'énergie solaire, c'est le fait de mettre des panneaux sur son toit et de les utiliser pour sa propre consommation afin de faire baisser sa facture. C'est l'objectif numéro un, c'est vraiment de faire baisser sa facture et on peut déjà, juste avec de la gestion d'énergie comme ce que l'on propose, baisser sa facture de 50% voire 70%, si vous vous organisez pour consommer quand vous produisez.



Alors concrètement ça passe par quoi ? C'est donc installer des panneaux solaires ? Comment ça se passe derrière ? On revend l'électricité, comment est-ce que ça se passe pour un client ?



Alors effectivement, la première étape c'est de les installer. On a déjà un énorme chantier devant nous puisque, pour vous donner des ordres de grandeur, on a à peu près 320 000 maisons en France installées face à 17 millions de maisons individuelles. Donc on est tout début, tout début du marché. Une fois que vous avez mis ces panneaux sur le toit, l'étape numéro un, c'est de changer ses habitudes pour consommer quand on produit et ça, nous, notre produit le permet et le fait tout seul, sans impacter votre confort. Donc pour vous donner des exemples concrets, on va s'organiser pour que votre chauffe-eau, qui est une grosse batterie thermique, consomme au moment où vous produisez et là, déjà, vous augmentez ce que l'on appelle le taux d'autoconsommation, donc la part de votre facture qui va être faite par les panneaux. On a beau gérer comme on peut, il reste toujours de l'électricité en trop à un moment donné parce que vous n'êtes pas là, parce qu'il fait très très beau, etc, Et c'est là où notre activité de fourniture arrive, c'est que nous, ces électrons, on va pouvoir les valoriser sur le marché ou auprès de nos autres clients. Et comment vous, en tant qu'auto consommateur, on vous rémunère ? Parce que c'est quand même vos électrons. On vous les rend le soir, la nuit, complètement gratuitement. Donc, ça vous fait des économies de factures très, très significatives puisque tous les électrons que vous allez produire avec vos panneaux solaires vont servir à faire baisser votre facture.



Voilà, donc c'est une optimisation maximale de la gestion, finalement, d'électricité pour réduire la facture. Vous parlez de réduire la facture, l'écart de prix entre 50 et 70 pour cent par rapport au tarif bleu, par exemple. On est à combien à peu près pour un particulier ?



Alors, déjà, il faut se rendre compte que la facture des Français a fortement augmenté ces dernières années. On a gagné rien que sur les 18 derniers mois, presque 30 à 40 pour cent de hausse de facture pour atteindre 24 centimes d'euros du kilowattheure. C'est extrêmement élevé. Avec des panneaux solaires, si on prend tout le coût, le coût du matériel, le coût de l'installation, le coût de la maintenance, on arrive, en général, à une électricité autour des 10 centimes. Donc, moitié moins cher. Donc, vous faites des économies, vous faites au minimum 50% sur cet électron et ça se rentabilise avec de la gestion d'énergie et avec notre solution de fournisseur, donc ce qu'on appelle la batterie virtuelle, à amortir en sept ans votre centrale solaire.



Donc, une solution innovante qui peut répondre aux enjeux de demain parce que finalement. On va un peu revenir sur votre levée de fond qui est assez impressionnante quand même, surtout dans un secteur, les énergies renouvelables, le solaire de manière générale, qui n'est pas forcément très populaire du point de vue des investissements en ce moment à cause de l'inflation, les taux qui augmentent aussi et encore plus dans le secteur de la tech. On le sait bien, pour les start-ups en ce moment, c'est compliqué. Vous, quel est votre secret ? Comment est-ce que vous avez fait pour convaincre et lever autant de fonds ?

Je pense que le secret, c'est tout simplement de répondre à un vrai besoin. Et quels sont les vrais besoins ? On a absolument besoin de faire notre transition énergétique si on veut commencer à donner des réponses à ce changement climatique, à cette perturbation climatique. On a toujours l'impression qu'en France, on a une énergie propre. C'est vrai pour notre électricité, mais en réalité, 60% de l'énergie que l'on consomme en France vient du pétrole. Donc, il faut décarboner cette énergie. Ça, c'est la première étape. Et notre solution, y répond. Deuxième aspect de ce qu'on propose, c'est qu'on ne s'appuie pas sur des aides spécifiquement françaises. On a un modèle qui peut se déployer à l’international.

C'est l'objet de la levée de fonds, d'ailleurs.

Exactement. En fait, il n'y a que comme cela que vous allez réussir à faire un champion, parce qu'aujourd'hui, l'électricité et l'énergie, c'est un enjeu européen. Et nous, on a l'ambition de travailler au niveau européen. Et d'ailleurs, dans les fonds qui nous accompagnent, il y a deux fonds français, Eiffel Investment Group et Andera Partners, mais également un fond espagnol, Azora Capital, qui va nous permettre de commencer par l'Espagne et de devenir très fort en Espagne également, en plus de la France.



Alors en deux mots, pourquoi l'Espagne aussi, qui est ce premier marché que vous visez, que vous avez dans le viseur, est-ce qu'il y a des raisons particulières ?



L'Espagne a un très, très gros potentiel, un peu comme la France qui est sous-équipée, pour d'autres raisons. L'Espagne, pendant longtemps, a eu une taxe sur l'autoconsommation. Donc, il y a peu de maisons équipées à cause de ça. La taxe a été levée en 2018. Et l'autre aspect, c'est que l'Espagne a une électricité extrêmement chère, qui est le double, voire le triple de l'électricité française en coût. Donc, l'autoconsommation s'impose comme un modèle naturel pour les Espagnols, pour leur faire baisser leur facture à eux aussi.



Merci beaucoup, Ondine Suavet, d'être venue sur notre plateau présenter vos solutions et votre actualité sur l'émission 6 Minutes Chrono. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur les solutions que proposent les entreprises de la métropole de Lyon pour l'avenir. Je vous retrouverai la semaine prochaine sur l'émission 6 Minutes Chrono. À très bientôt.