Quoi de neuf à Lyon ? 

Les nouvelles adresses sélectionnées par la rédaction de Lyon Capitale.

Votre corps vous dira merci

Club Pilates

Plus grande franchise mondiale de pilates sur reformer, Club Pilates vient tout juste de poser ses valises à Lyon.

160 m2 entièrement dédiés à cette pratique recommandée par les ostéopathes et les kinés, où l’on trouvera douze reformers ainsi que de nombreux petits équipements individuels, histoire de varier les exercices.

Neuf types de classes avec quatre niveaux de difficulté sont proposés pour garantir une pratique accessible à chacun, quels que soient son expérience et son âge.

Diplômés et passionnés, les professeurs offrent une approche personnalisée et bienveillante pour vous guider dans votre posture et votre progression, en toute sécurité.

Club Pilates – 53, rue Molière, Lyon 6e

Confection sur mesure

Costume, chemise, manteau, veste, pantalon… vous rêvez secrètement de vous faire réaliser une belle pièce sur mesure, mais sans savoir comment, et surtout en pensant que c’est inaccessible ?

Bonne nouvelle ! Après Paris, Rennes, Nantes et Lille, Les Nouveaux Ateliers viennent tout juste de s’installer à Lyon. Ici, on démocratise le sur-mesure – la première gamme de costumes est proposée à partir de 895 euros – sans déroger à la qualité ni à l’accompagnement.

Coupe, finitions, matières premières issues de maisons prestigieuses… Tout est étudié dans les moindres détails pour confectionner, à votre image, un vêtement unique et élégant.

Les Nouveaux Ateliers – 9, rue du Plat, Lyon 2e

Élégance au féminin

C’est auprès de sa grand-mère que Daphné développe une passion pour la couture. Des années plus tard et un diplôme de marketing en poche, la voilà qui confectionne des capes, raffinées et délicates, tout d’abord dans un atelier au bas des pentes de la Croix-Rousse, puis maintenant en plein cœur du quartier des antiquaires.

Conçue sur mesure en collaboration étroite avec les clientes, chaque cape est ensuite confectionnée au sein même de cette nouvelle boutique et dans un atelier de haute façon à Brignais.

Ce mois d’avril, vous découvrirez une collection exclusive inspirée de l’univers marin, réalisée main dans la main avec le joaillier Vincent Royé : quatre capes originales habillées de boutons d’exception décorés de nacre, de diamants ou encore d’aigues-marines. L’occasion d’ajouter à votre vestiaire une pièce de couture unique et intemporelle, à mi-chemin entre la mode vintage et les tendances actuelles.

Le Carnet d’une couturière – 43, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Expérience sportive unique

Silhouette affinée, muscles renforcés, cardio amélioré, mental boosté… Les bienfaits du vélo d’intérieur ne sont plus à démontrer. Si, vous aussi, vous souhaitez en profiter, direction Beyond Cycling Studio, le nouveau club lyonnais entièrement dédié à l’indoor cycling.

Que vous soyez débutant ou sportif aguerri, vous trouverez dans ce lieu de vie convivial et coloré une communauté de passionnés, tous mus par le même objectif : se dépasser, tout en se faisant plaisir.

Au programme : des sessions personnalisées sur des équipements haut de gamme dotés d’un capteur de performance, menées en musique par des coachs expérimentés.

Casiers sécurisés, prêt de chaussures de vélo, douches spacieuses, produits d’hygiène Caudalie, serviettes moelleuses… tout est prévu pour le confort et le bien-être des riders.

Beyond Cycling studio – 9, rue Henri-IV, Lyon 2e