Que faire à Lyon si on ne veut pas regarder Barcelone – OL ?

Mercredi 13 mars se joue le match retour des huitièmes de finales de la Ligue des champions, FC Barcelone contre l’Olympique lyonnais. Voici quelques événements pour celles et ceux qui ne comptent pas rester devant la télévision ce soir.

Projection et débat sur la démocratie

Toï Toï le zinc à Villeurbanne accueille à 20H la projection d’un film de Henri Poulain, Julien Goetz et Sylvain Lapoix, Démocratie(s) ?. Un débat aura ensuite lieu autour de ce sujet. Il sera possible de venir dès 17h profiter de nourritures et de boissons diverses.

Plus d'informations sur la page dédiée

Ballett Theater Basel

À la Maison de la danse cette semaine il sera possible de venir découvrir Le Ballett Theater Basel qui interprétera Peer Grynt. Cette compagnie suisse propose un voyage au rythme des musiques de Tchaïkovski dans l’univers dansant du chorégraphe Johan Inger.

Horaire : 19h30

Tarif : 22/44€

Plus d'informations sur le site

Shaka Ponk à la Halle Tony Garnier

Le célèbre groupe d’électro-rock français sera à Lyon mercredi pour un concert à la Halle Tony Garnier. The MonkAdelic Tour Part 2 c’est l’occasion pour Shaka Ponk de transmettre à nouveau au cours d’un live leur énergie punk et électrique.

Tarif 39/59€

We are fake news au Sofffa Guillotière

À 19h30 mercredi, une projection ainsi qu’un débat sur les fake news sera présenté au Sofffa Guillotière. Plusieurs experts seront présents pour débattre sur ce sujet qui touche actuellement la sphère médiatique et politique.

Tarif : Gratuit

Plus d'informations

Une sortie cinéma avec Dragon Ball Super : Broly

Sa sortie est très attendue en France, deuxième pays consommateur de manga au monde. Il sera possible de découvrir le dernier film de Tastuya Nagamine, Dragon Ball Super : Broly dans les cinémas de Lyon.

Du cirque au Radiant

Un spectacle de cirque accessible dès 8 ans sera présenté ce soir au Radiant Bellevue. Les saltimbanques de la compagnie Machine du cirque viennent tout droit du Canada et réaliseront un show poétique, humoristique et surtout artistique.

Tarif : 17/34€

Réservations en ligne sur le site du Radiant

Ultra-Girl contre Schopenhauer au Théâtre des Célestins

Le théâtre des Célestins accueille la première création théâtrale de Cédric Rouillat. Il vous emmène à Lyon début des années 80. Une pièce aux allures kitchs avec des personnages originaux qui vous feront découvrir le monde d'Edwige.

Tarif : 12/23€

Réservations en ligne sur le site dédié

Aller supporter l'ASVEL

Il n'y a pas que le foot dans la vie, l'ASVEL joue ce soir un quart de finale décisif en Eurocoupe contre Andorre à l'Astroballe à 20h30. Il reste encore des places pour ceux qui ont envie d'encourager l'équipe.

Réservations sur le site