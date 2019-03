Quais du polar – “Simenon, ça me parlait !”

Entretien avec Loustal – Illustrateur et dessinateur reconnu, il a réalisé les couvertures des six premiers tomes déjà sortis de la collection qui rassemblera l’intégralité des enquêtes de Maigret (dix tomes en tout). Et vient parler de Simenon à Lyon samedi.

Lyon Capitale : Pourquoi avez-vous été choisi pour réaliser les illustrations de cette collection ?

Loustal : J’avais déjà illustré des enquêtes de Maigret, mais aussi des romans de Simenon comme Le Passager clandestin, qui est sorti récemment. C’est bien sûr cette expérience qui a amené les éditions Omnibus à me confier cette tâche : réaliser la couverture des dix volumes de l’intégralité des Maigret qui paraissent cette année, à l’occasion du trentième anniversaire de la mort de Georges Simenon.

Qu’est-ce qui vous touche dans l’œuvre de Simenon et les Maigret en particulier ?

J’ai découvert Simenon jeune, alors que je préparais mon diplôme d’architecte. Je cherchais des atmosphères littéraires autour des canaux, de l’eau. C’était mon sujet d’architecture. J’étais sensible à ses ambiances. Un illustrateur, quand il lit, il voit des images. Et celles de Simenon correspondaient à celles que j’avais envie de dessiner. Ça me parlait ! Maigret, c’est l’identité littéraire de Simenon ; j’aime la façon dont il observe les gens. Et puis, Simenon étant un grand voyageur, on retrouve ses voyages dans les Maigret. Il a délocalisé certaines enquêtes de Maigret, en Belgique, à Tahiti, aux États-Unis… J’aime cet aspect écrivain-voyageur.

Question piège : quel est votre Maigret préféré ?

J’ai beaucoup aimé Mon ami Maigret, qui se passe sur l’île de Porquerolles, mais dans l’ambiance des années cinquante, bien différente de celle, très touristique, d’aujourd’hui. Simenon louait une maison à Porquerolles que son fils Marc a ensuite achetée. D’ailleurs, c’est grâce à Marc Simenon (le mari de Mylène Demongeot) que j’ai pu commencer mon travail d’illustration des romans de son père ; il a fait en sorte que les droits d’illustration soient abordables pour moi.

