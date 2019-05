Lyon : week-end Pop'Sciences à la Duchère

Expositions, conférences, expériences scientifiques, la Duchère sera en ébullition ce week-end lors du festival Pop'Sciences.

Organisé par l'Université de Lyon, l’événement culturel, scientifique, populaire et gratuit va faire ce retour ce week-end du 17 et 18 mai pour deux journées incontournables dans le quartier de La Duchère. Au programme, des débats, des expériences scientifiques, des expositions et bien d'autres choses encore. De nombreux chercheurs seront présents sur la place du Marché dans le 9e arrondissement pour faire découvrir leurs travaux scientifiques. En tout, plus de 50 animations sont prévues autour de l’astronomie, de l’intelligence artificielle, de l’alimentation, des fake news, de la santé, etc. Cinq espaces seront mis en place de 13h30 à 22h : l’Agora , le Kiosque, les Labs, la Bibliothèque, les Expos. (Plus d’informations ici)

Informations : du 17 mai 2019 au 18 mai 2019 13h30 – 22h00, Place Abbé Pierre à Lyon.

Accès : Bus : 66, C14, C6, S11 arrêt Duchère Martinière. Arrêt desservi jusqu’à minuit – toutes les 10 minutes en journée et toutes les 20 minutes à partir de 22h.