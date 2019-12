Lyon : soirée gratuite au musée des Confluences pour ses 5 ans

Concerts, gâteau, inauguration de l'exposition “L’univers à l’envers, Plonk & Replonk®” et visite gratuite, une soirée d'anniversaire va être organisée en décembre au musée des confluences pour ses cinq ans.

Une soirée-concert va être organisée le 19 décembre prochain au musée des Confluences pour fêter les cinq ans de l'institution culturelle lyonnaise. De 18h à 22h, des artistes se produiront dans tous les espaces du musée : Avec Ballaké Sissoko, Nils Petter Molvær, Nguyên Lê, Majid Bekkas, Philippe Pipon Garcia, Lionel Martin, Vocal Iroko et la Compagnie Anou Skan. Un bœuf musical sera organisé à 20h dans le hall d'accueil autour d'un gâteau d'anniversaire.

Dans le même temps, la visite du parcours permanent et des expositions temporaires seront accessibles gratuitement. Enfin la nouvelle exposition “L’univers à l’envers, Plonk & Replonk®” sera inaugurée ce soir-là. Mondialement connus pour leurs détournements d'images, les artistes suisses Plonk et Replonk® ont visité les réserves du musée et laissé libre cours à leur imagination.

Cet événement sera gratuit et ouvert à tous de 18h à 22h. Plus d’informations ici.