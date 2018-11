Le leader des Dire Straits, Mark Knopfler, en concert à Lyon en 2019

Alors que la sortie de son nouvel album est attendu pour le 16 novembre, l'écossais fondateur du mythique groupe de rock britannique a annoncé sept date en France, dont une à Lyon, pour sa prochaine tournée.

C'est un Sultan of swing qu'accueillera la halle Tony Garnier de Lyon le 19 juin prochain. Le fondateur et leader des Dire Straits au 120 millions d'album vendus viendra défendre son nouvel album Down the road wherever, dans les bacs le 16 novembre. Celui qui est considéré comme un guitariste de légende, le 27e meilleur de tous les temps pour le magazine Rolling stones, aura eu le temps de se roder sur une trentaine de date, en Espagne et au Royaume-Uni notamment, avant de se produire devant le public lyonnais. Les retrouvailles s'annoncent particulièrement chaudes, puisque cela fait quatre longues années que les fans n'ont plus vu Mark Knopfler en concert dans leur ville. Les billets ont été mis en vente ce vendredi 2 novembre, à partir de 55 euros.

En 2010, Mark Knopfler avait repris le titre phare des Dire Straits, Sultan of swing aux Nuits de Fourvière.