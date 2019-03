Invitations à gagner pour “J’veux du soleil” aux Écrans du doc

Lyon Capitale vous offre des invitations à la projection en avant-première du documentaire de Gilles Perret et François Ruffin, dimanche 24 mars à 19h, au Toboggan.

Pour leur clôture, dimanche soir, Les Écrans du doc nous proposent J’veux du soleil, dans un programme “Luttes d’hier et d’aujourd’hui” (l’après-midi, on pourra voir Les Révoltés, de Jacques Kebadian et Michel Andrieu, sur Mai 68). Gilles Perret sera présent à Décines pour présenter en avant-première ce documentaire qu’il a tourné en décembre avec François Ruffin sur les ronds-points occupés par les Gilets jaunes. Dans le cadre de notre partenariat avec Les Écrans du doc, nous disposons d’invitations à cette projection, qui seront offertes aux plus rapides d’entre vous.

Pour assister gratuitement à cette avant-première (invitation pour 2 personnes), envoyez un courriel à invitations@lyoncapitale.fr en indiquant vos nom et prénom avant le 22 mars minuit. Un message de confirmation vous sera envoyé dans les 48 heures.

J’veux du soleil – Dimanche 24 mars à 19h, au Toboggan

–> Pour ceux qui verraient cette publication trop tard pour gagner une invitation, sachez que vu l’affluence à la séance de 19h (d’ores et déjà complète) le Toboggan a ajouté une projection supplémentaire du film à 21h30