Il y a 20 ans : on se mêle de tout

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale – Qui dit qu’information rime avec sérieux ? La satire c’était le dada de Lyon Capitale dans la rubrique “On se mêle de tout”.

L’actualité de ce début d’avril 1998 se prête particulièrement bien au jeu de la satire pour Lyon Capitale. Évidemment le couronnement de Millon le déloyal est source de blagues inépuisables, mais Gérard Collomb apporte aussi son lot de manœuvres éligibles à la page satirique du journal. D’ordinaire peu enclin à lever la voix au conseil municipal, ce dernier sort de son hibernation politique début 1998 et déclare « Je dépense toute l’énergie que j’ai pu accumuler en trois ans ». Au menu, on trouve également un Raymond Barre titillé par les journalistes de RTL et Le Monde, un Henry Chabert qui sort son nez de ses dossiers pour se mettre en campagne, et Bernadette Chirac en inauguration du palais Saint-Pierre.