Il y a 20 ans dans Lyon Capitale – Charles Millon, président de région, résiste à la tempête. Depuis qu'il a été réélu grâce à l'apport des voix du Front national, les critiques l'assaillent.

En 1998, Charles Millon, président de la région Rhône-Alpes, semble de plus en plus isolé. Réélu grâce à l'apport des voix du Front national, il doit diriger un conseil régional à la majorité fragile. Malgré les critiques et les pressions de l'opposition, Charles Millon demeure inébranlable.