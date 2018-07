Il y a 20 ans : Lyon se coupe du monde

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale - les animations pour le Mondial n'étaient pas la priorité de la Ville de Lyon selon un document confidentiel, on pourrait même parler de "vraies fausses animations".

En juillet 1998, l'équipe de football allemande échoue face aux Croates lors des quarts de finale de la Coupe du monde, une première pour les aigles allemands depuis 40 ans. Alors qu'un écran géant a déjà transmis les matches des Bleus place des Terreaux et boulevard de la Croix-Rousse, la Ville de Lyon pense installer l'écran géant sur la place Bellecour pour la finale et ainsi apporter davantage d'animations. En effet, Lyon Capitale révèle, grâce à un document confidentiel, que la municipalité n'a pas investi autant que celle de Nantes, ou de Saint-Etienne, pour un événement mondial qui a pourtant duré trois semaines sur Lyon. Seuls les supporters sud-américains, asiatiques et anglo-saxons, ainsi que le parcours des Bleus, dynamisent l'ambiance des rues lyonnaises.