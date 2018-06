Il y a 20 ans : Comme un claquement de doigts

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale - Jean-Paul Bouteiller accorde une interview à Lyon Capitale en tant que fondateur et directeur du célè bre festival Jazz à Vienne.

En juin 1998, Jazz à Vienne est un festival respecté et reconnu par le monde du jazz. Jean-Paul Bouteiller, son fondateur et directeur artistique, y est pour quelque chose : dans l'interview accordée à Lyon Capitale, il livre sa vision du jazz avec sa liberté de ton et ses choix assumés. L'ouverture à la world-music, d'un musée jazz in air et la venue régulière de musiciens connus comme George Benson, John McLaughlin et Dee Dee Bridgewater font partie des thèmes abordés dans cet entretien enrichissant.