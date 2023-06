Exposition : les paysages puissants de Hilary Dymond

La galerie l’Œil Écoute présente une exposition exceptionnelle de Hilary Dymond, grande figure de la scène artistique lyonnaise, célèbre pour son travail sur les paysages.

Née en 1953 au pays de Galles, formée à la Wimbledon School of Art de Londres puis diplômée en 1990 de l’école des beaux-arts de Lyon, Hilary Dymond est une grande figure de la scène artistique lyonnaise et internationale.

Exposée lors de la dernière Biennale d’art contemporain au musée Paul-Dini, elle revient à Lyon avec de nouvelles toiles dont certaines évoquent le Midi où elle vit actuellement.

Artiste emblématique des paysages qu’elle peint avec rigueur et raffinement, elle cherche à transcrire les sensations pures d’une nature éphémère où la figure humaine est volontairement absente, celle-ci pouvant induire une narration.

Variations de lumière

Son processus de création est basé sur l’imprégnation car avant de peindre dans son atelier, elle arpente la nature pendant des mois, l’observe dans les moindres détails, notant les variations de lumière et les changements d’atmosphères que l’on retrouve dans ses couches impressionnistes.

En s’imposant ainsi un travail constant, elle rajoute de nouveaux motifs à ses paysages et peint jusqu’à l’épuisement de son sujet, créant des œuvres sérielles comme Lakes (2003-2005), Mountains (2003-2006) ou Venice (2010-2013).

Dans cette belle exposition, on retrouve ses impressionnants jeux de matières et de lumières, une peinture hyperréaliste qui nous donne l’impression de regarder des photos, révélant des profondeurs de paysages incroyablement vivants, avec des points de vue à hauteur d’œil et des cadrages larges qui nous plongent à l’intérieur de la toile, au cœur de la poésie et de la fragilité.

Hilary Dymond nous embarque en Méditerranée avec ses rivages et ses ciels infinis, ses reflets et ses camaïeux de vert ; les écumes blanches qui prolongent les bleus profonds de l’eau, l’écorce transparente des arbres, la roche sculptée et les falaises à pic ouvrant des lignes d’horizons multiples. Certaines vont au-delà de la mer, vers une brume mystérieuse et infinie…

Hilary Dymond –Jusqu’au 2 juillet, à la galerie l’Œil Écoute