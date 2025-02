Expo : L’art brut et coloré de Frédéric de Boccard

La galerie Jean-Louis-Mandon rend hommage à Frédéric de Boccard, artiste lyonnais disparu en 2023 à 59 ans qui, après s’être formé en illustration à l’école Émile-Cohl, débuta sa carrière comme scénariste de bande dessinée chez Dargaud à Paris, pour ensuite s’exiler définitivement à Lyon où il se consacre à la peinture et l’écriture.

Les œuvres présentées nous font découvrir un artiste à l’imaginaire puissant dont le travail s’apparente à l’art brut, proche des arts primitifs, qui crée des tableaux en se laissant guider par la spontanéité, assemblant sur des panneaux de bois divers objets récupérés, morceaux de bois, de cartons qui sont sciés, coupés, organisés collés et peints. Ses œuvres laissent apparaître d’étranges et fantastiques créatures humaines ou animales, des paysages insolites qui transforment la réalité avec une âme d’enfant pour inventer un autre monde vivant, coloré, rempli d’humour et de poésie.

Frédéric de Boccard - Peintures et assemblages – Du 6 février au 8 mars à la galerie Jean-Louis-Mandon – galeriejeanlouismandon.com