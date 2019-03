Dates, prix, lieu : découvrez le programme complet des Nuits de Fourvière

Théâtre, danse, cirque, pop, rock, musique du monde et musique française, découvrez l'intégralité du programme des Nuits de Fourvière 2019 qui auront lieu 1er juin au 31 juillet prochain.

Théâtre, Danse, Cirque

Le Livre De La Jungle, Robert Wilson, Cocorosie – Grand Théatre du 1er au 3 juin 33€*

L’Orestie, Eschyle Par Georges Lavaudant – Odéon du 5 au 8 juin, 28€

Requiem De Mozart, Yoann Bourgeois - Grand Théatre les 10 et 11 juin, 29€

Les Plutériens, Charles Pennequin, Guillaume Bailliart, Arfi, Chœur Spirito – Théâtre de la Renaissance, Oullins les 13 et 14 juin, 24€.

Natalia Osipova, Pure Dance - Grand Théatre, 14 juin 33€

Théatre Équestre Zingaro, Bartabas, Ex Anima - Parc de Parilly, Bron, du 14 juin au 24 juillet, de 39 à 54€.

Cirque Éloize Hotel - du 17 au 22 juin au Grand Théatre, 37€

Jean-Christophe Meurisse / Les Chiens De Navarre – du 22 au 26 juin au Radiant-Bellevue (Caluire), 24€

Comp. Marius & Les Étudiants De L'Ensatt, Coupe Royale -du 24juin au 6 juillet à l'ENSATT, 10€

L’absence de Père (Platonov) Lorraine De Sagazan, Anton Tchekhov – du 26 au 29 juin à l'ENSATT, 24€

Lexicon, Nofit State Circus - du 28 juin au 14 juillet, Domaine de Lacroix-Laval, Marcy l'Étoile, 24€

Barbe-Bleue, Opéra Sous Les Étoiles - 29 juin au Grand Théâtre, gratuit sur reservation

Les 20 Ans De Pokemon Crew - 14 juillet au Grand Théatre, 33€

On Entend Des Femmes au Loin, Serge Valletti, Camile Chamoux -7 juillet à l'Odéon, 10€

Chanson Française, Pop, Rock

Zazie – 24 juin, 53€

-M-, Lettre Infinie – 25 au 27 juin, 53€

Claire Diterzi avec L'orchestre Du CRR – 30 juin, 28€

Vanessa Paradis – 3 et 4 juillet, 51€

Arthur H avec L’orchestre d’harmonie de Bordeaux – 19 juillet 34€

Eddy De Pretto - Terrenoire – 24 juillet 38€

Clara Luciani • Les Innocents - Tiny Ruins – 28 juillet, 30€

World, Jazz, Musiques Du Monde

Biréli Lagrène Trio - Sarah Lenka – 12 juin à l'Odéon, 32€

Nuit Soul Avec Don Bryant & The Bo-Keys • Mavis Staples • J.P. Bimeni & The Black Belts – 6 juillet au Grand Théâtre, 30€

Ibrahim Maalouf Invite Haïdouti Orkestar -11 juillet au Grand Théâtre, 52€

Youssou N’dour • Blick Bassy – 20 juillet au Grand Théâtre, 38€

Nuit Cubaine Omara Portuondo • Orquesta Akokán – 26 juillet au Grand Théâtre, 38€

Dhafer Youssef • Richard Bona - 27 juillet au Grand Théâtre, 31€

Loreena Mckennitt - 29 juillet au Grand Théâtre, 45€

Nouvelle Scène Les Salons De Musique Des Nuit

Le Salon De Musique de Vincent Segal – 23 juin, 28€

Macgowan & Munnelly – 2 juillet salle Molière, 18€

Mélissa Laveaux – 3 juillet salle Molière, 18€

Raúl Barboza & Chango Spasiuk Quartet -, 4 juillet salle Molière, 18€

Le Boléro De Porto Rico À New York, Miramar – 5 juillet salle Molière, 18€

Hommage À Émile Vacher, Robert Crumb, Philippe Krümm & Leurs Amis - 6 juillet salle Molière, 18€

Félicien Brut, Quatuor Hermès & Edouard Macarez - 7 juillet salle Molière, 18€

Hommage À Leonard Cohen, Avalanche Quartet - 9 juillet salle Molière, 18€

Moondog, L’ensemble Minisym & Dominique Ponty - 10 juillet salle Molière, 18€

Vinicio Capossela avec L’orchestre de l’Opéra de Lyon -11 juillet Opéra de Lyon, 28€

Rock, Pop, International

New Order – 28 juin au Grand Théâtre, 45€

Interpol • Idles - 1er juillet au Grand Théâtre, 45€

King Crimson • Magma -2 juillet au Grand Théâtre, 50€

Cat Power • Bertrand Belin • Howe Gelb & Giant Sand - 5 juillet au Grand Théâtre, 40€

Patrick Watson avec L’orchestre national de Lyon - 8 juillet au Grand Théâtre, 36€

Midnight Oil - 9 juillet au Grand Théâtre, 47€

Mac Demarco • Parquet Courts • Aldous Harding - 10 juillet au Grand Théâtre, 35€

The Good, The Bad & The Queen - 15 juillet au Grand Théâtre, 45€

Bon Iver, An Evening With Bon Iver - 16 juillet au Grand Théâtre, 46€

Sting, My Songs - 17 juillet au Grand Théâtre, 65€

Tears For Fears - 26 juillet au Grand Théâtre, 58€

Nick Mason’s, Saucerful Of Secrets • Siiilk - 21 juillet au Grand Théâtre, 40€

Roger Hodgson - 22 juillet au Grand Théâtre, 45€

Jeanne Added • Saint Sadrill - 23 juillet au Grand Théâtre, 32€

The Blaze - 25 juillet au Grand Théâtre, 43€

Éclat Final, Les Franglaises • Arte Fait Son Karaoké - 30 juillet au Grand Théâtre, 17€

Les places seront en vente en ligne, par téléphone et au guichet du festival des Nuits de Fourvière à l'office du tourisme à partir de ce vendredi 15 mars à 14h.

*prix plein tarif.