Culture : les expos à voir en mai à Lyon

Arguiñe Escandón & Yann Gross, Flores, 2019, impression pigmentaire sur papier Museum Etching. À la fondation Bullukian. © A. Escandón & Y. Gross / Wilde Gallery



• Avec À pleins poumons, la fondation Bullukian réunit douze artistes (photographes, plasticiens, vidéastes) autour de la question du souffle. L’exposition, superbe, nous fait déambuler à l’intérieur de paysages envahis par la vie et la disparition de ce souffle vital et où notre propre respiration est en jeu.

On y découvre un film incroyable sur une mine de sel en Arménie qui, parallèlement à ses activités ouvrières, accueille une clinique pour asthmatiques (jusqu’au 15 juillet).

Nasreddine bennacer, Sans titre, pastel, encre et poudre de métal sur papier Japon marouflé sur toile, 210x140 cm, 2022 copie

• La galerie Regard Sud révèle Nasreddine Bennacer, artiste plasticien, avec Avant l’écume des vagues évoquant, face à l’immensité de la mer et l’absolu du ciel, une traversée impossible.

Pastel, encre, poudre de métal se mêlent sur le papier, créant des formes à peine perceptibles qui se déforment jusqu’à s’effacer, symbolisant ces hommes condamnés avant qu’ils n’atteignent les rives (jusqu’au 20 mai).

Julia Scalbert

• Chair Azur est le beau titre de l’exposition de la galerie Françoise-Besson autour de Julia Scalbert avec ses peintures et céramiques qui dessinent des corps paysages où elle lie terre et nues, chair et azur.

En écho à son travail, elle invite Alain Pouillet et ses nymphes célèbres ainsi que Nathalie Da Silva avec ses peintures colorées aux motifs baroques (jusqu’au 26 mai).

• Rassemblant quarante et une structures de la région pour valoriser la création contemporaine du territoire, Le Mai d’Adèle revient avec une édition gratuite qui propose une ouverture de lieux d’exposition durant quatre jours.

En parallèle, des parcours visités sont proposés au public, à pied et en bus. Dans un esprit de partage, l’événement est l’occasion unique d’échanger avec les artistes et d’assister à des vernissages (du 11 au 14 mai).