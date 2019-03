Conte, cirque et autres spectacles à voir en mars à Lyon avec des enfants

L’une réécrit Andersen, les autres ont inventé une machine de cirque, un troisième fait des ombres avec ses mains et la dernière nous emmène en voyage en adolescence. Mais attention, ce mois-ci, dans les salles lyonnaises, il y a (aussi) un loup.

Nouveaux Souliers

Longtemps révoltée par la cruauté du conte d’Andersen Les Souliers rouges, la jeune auteure Aurélie Namur décide un jour de le réécrire pour en changer la morale. Comme dans le conte originel, la petite fille est adoptée par une marâtre à la mort de sa mère et se voit offrir des souliers rouges qui l’entraînent dans une danse maléfique. Mais cette danse, loin de finir en drame, s’avérera salvatrice pour la jeune orpheline et sa méchante belle-mère. Une version contemporaine du conte, à la fois magique et comique.

Souliers rouges / À partir de 7 ans – Vendredi 8 mars à 19h30 à La Mouche (Saint-Genis-Laval)

Haute voltige

Les cinq artistes en scène sont des survivants rescapés de l’apocalypse. Leur mission : trouver d’autres rescapés, grâce à une fameuse machine de cirque. Les voilà qui enchaînent jonglages, voltiges et autres acrobaties avec entrain, et parfois un peu de nostalgie. Aussi à l’aise avec une planche coréenne qu’avec des quilles ou encore une batterie, ils s’amusent à manier et faire virevolter des serviettes de bain autour de leur corps avec humour et dextérité. Un spectacle à la fois joyeux, poétique et burlesque, présenté par la compagnie québécoise Machine de Cirque.

Machine de cirque / À partir de 8 ans – Vendredi 8 mars à 20h30 et samedi 9 à 17h au théâtre de Villefranche, mardi 12 et mercredi 13 mars à 20h au Radiant-Bellevue (Caluire)

Un loup pour l’homme

Il était une fois un homme dévasté par la mort de sa femme. Accablé par le chagrin et la nostalgie de son amour perdu, plus rien ne compte pour lui, pas même Maja, son fils, qu’il ne voit même plus. Un soir de tempête, un loup surgit dans leur cuisine. Le père ne se rend compte de rien, l’enfant dévisage ce loup qui semble affamé… Si, dans beaucoup de contes, la présence du loup symbolise le danger, il représente ici le côté obscur de ce père, qui devra apprendre, tout comme son fils, à se construire. Danse, théâtre, musique, vidéo et manipulation d’objets s’invitent dans ce spectacle sensible et touchant du Collectif X.

Maja / À partir de 10 ans – Vendredi 15 mars à 19h et samedi 16 à 16h au théâtre de la Renaissance (Oullins)

Jeu de mains

Philippe Beau est une des références mondiales de l’ombromanie, autrement dit l’art de créer des ombres avec ses mains. Une pratique ancestrale tombée en désuétude avec l’arrivée du cinéma, mais qui conserve toutes ses lettres de noblesse tant elle peut être fascinante et spectaculaire. Pratiquant l’ombromanie depuis plus de vingt ans, Philippe Beau est reconnu et réclamé dans le monde entier pour participer à des spectacles et faire profiter de son expertise. Mêlant magie, illusions et ombres chinoises, son spectacle Magie d’ombres… et autres tours embarque petits et grands dans un univers poétique extraordinaire peuplé d’animaux divers et de nombreuses références cinématographiques. Magique !

Magie d’ombres… et autres tours / À partir de 5 ans – Du 21 au 23 mars à 20h30 + 15h le samedi 23, à la Maison de la danse

Devenir soi

Aurore, 12 ans, voit au fil du temps son corps se transformer. Théo, 13 ans, se demande vraiment s’il est beau. Aurore et Théo sont aux portes de l’adolescence et, comme tous les adolescents, ils sont en plein questionnement. Quel est ce corps qui change et qu’ils ne reconnaissent plus ? Pourquoi ont-ils parfois honte de leurs parents ? D’où leur vient ce désir naissant ? Autant de questions qu’ils se poseront seuls, puis à deux, dans leurs rêves, et qui leur permettront de construire leur identité et leur personnalité propre. Avec cette pièce qui a reçu le molière 2017 du spectacle jeune public, Pauline Bureau, auteure et metteure en scène, livre aux spectateurs de tous les âges quelques clés sur cette période riche et intense, mais pas toujours facile, qu’est l’adolescence.

Dormir cent ans / À partir de 8 ans – Vendredi 29 mars à 20h30 à l’espace Albert-Camus (Bron)