Concert classique à la chapelle de la Trinité : Monteverdi par la relève

Comme chaque année au département Musiques anciennes du CNSMD de Lyon, on aboutit un programme phare en compagnie d’une personnalité invitée, ici le chef Lionel Sow, en vue d’une restitution publique à la chapelle de la Trinité.

Cette saison, ce sont les sublimes Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi qui font l’objet du projet artistique et pédagogique.

Professeurs et élèves seront mobilisés des semaines durant en vue de ce concert qui nous permettra de redécouvrir ce monument de la musique instrumentale et vocale du premier baroque : un must !

Vespro della beata Vergine – Mercredi 6 avril à 20 h à la chapelle de la Trinité, Lyon 2e - www.lesgrandsconcerts.com