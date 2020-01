Cluedo dansé et autres spectacles à voir en famille à Lyon en janvier

Une enquête chorégraphiée, des prouesses circassiennes et un vilain petit canard nommé Zoé… Trois spectacles pour bien commencer l’année dans les salles lyonnaises.

Pas de jeu

Le chorégraphe lyonnais Denis Plassard a toujours mis le jeu et l’humour au centre de ses créations. Aujourd’hui, il invite les spectateurs à se glisser dans la peau de détectives. Leur mission ? Trouver celui qui a fait disparaître le directeur du stage de reconversion auquel les danseurs se sont inscrits… Un indice : le coupable est celui qui reproduit la même chorégraphie au fil des différentes reconstitutions de la scène de délit chorégraphiée. On observe, on scrute, on s’amuse… Original et drôle à souhait !

Dans le détail / À partir de 7 ans – Mercredi 8 et samedi 11 janvier à 15h à la Maison de la danse

–> Goûter chorégraphique à l’issue du spectacle le 11 (sur réservation)

Sur terre et dans les airs

La compagnie circassienne Gravity & Other Myths investit la scène du Radiant-Bellevue avec son nouveau spectacle, Backbone. Accompagnés de deux musiciens, les dix artistes produisent un travail qui s’appuie aussi bien sur l’individuel que sur le collectif, et montrent une proximité non feinte puisque certains se connaissent depuis l’enfance. Si les numéros s’enchaînent avec aisance et fluidité, les prouesses techniques sont bel et bien au rendez-vous : pyramides humaines, voltiges, swing, acrobaties… Les artistes vont au-delà de leurs limites, testent leur confiance dans l’autre… Époustouflant !

Backbone / À partir de 6 ans – Mardi 14 et mercredi 15 janvier à 20h au Radiant-Bellevue (Caluire)

En quête d’identité

Quand le vilain petit canard est retravaillé à la lumière des écrits de Boris Cyrulnik sur la résilience, cela donne Vilain !, un spectacle sur la métamorphose de Zoé, jeune orpheline qui s’apprête à traverser l’adolescence. À l’instar du héros du conte d’Andersen, Zoé se trouve laide et craint le regard des autres. Petit à petit, elle parviendra à se libérer de son passé, à trouver son chemin et à s’accepter. Musique, images animées et peinture s’invitent dans cette fable des temps modernes qui parlera sans aucun doute à bon nombre de (pré)adolescents.

Vilain ! / À partir de 9 ans – Vendredi 17 janvier à 19h et samedi 18 à 16h au théâtre de la Renaissance (Oullins)

–> “Montez sur scène” le 18 à l’issue de la représentation (découverte du décor et goûter-philo)