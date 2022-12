Carmina Burana, le chef-d’œuvre de Carl Orff

L’année se termine de manière grandiose avec la venue à Lyon du Théâtre national d’opéra et de ballet Maria Biesu qui interprète Carmina Burana, chef-d’œuvre de Carl Orff.

Depuis sa création en 1935, cette pièce magistrale n’a cessé de fasciner et de mobiliser le public dans de nombreuses versions, le mouvement le plus célèbre O Fortuna, repris à la fin de l’œuvre, est aujourd’hui mondialement connu.

C’est cette fois le Théâtre national d’opéra et de ballet Maria Biesu qui vient de Moldavie nous offrir une production grandiose interprétée avec passion et puissance, nous racontant au travers de chants profanes et latins une histoire de vie, de mort et surtout d’amour.

Près de 100 artistes s’emparent avec émotion et sensualité de ce phénomène musical où musique, danse et paroles ne font qu’un !

Carmina Burana – Théâtre national d'opéra et de ballet Maria Biesu – Du 28 au 30 décembre, à l'amphithéâtre 3000, Cité internationale