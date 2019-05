Qui dit week-end de l’Ascension à Lyon dit festival des Nuits sonores. Mais pas que... Loin de là. De nombreuses manifestations festives sont prévues tout au long du week-end entre Rhône et Saône.

Que ceux qui n'ont pas eu de sésame pour les Nuits Sonores se rassurent, ils pourront largement profiter de leur week-end de l'Ascension. Grâce aux Extras du festival d'une part, qui investis parcs, places et autres lieux nombreux de la ville pour des évènements musicaux ou fooding gratuits. Et à de nombreux autres évènement festifs d'autres part.

Les Nuits sonores, c'est Extras

S'il ne reste plus de place pour la Nuit de ce vendredi, de nombreux évènements des Nuits sonores restent accessibles en journée notamment, pour les Extras, le off du festival. Ceux qui veulent absolument vivre l'ambiance de la friche des anciennes usines Fagor-Brandt (lire ici) peuvent se jeter sur les billets encore disponibles samedi, pour la venue de Charlotte Gainsbourg notamment.

Le programme complet ici

Le chant des cigales à Sathonay

On dirait le sud... En parlant des Extras Nuits Sonores, le festival Si Sathonay qu'à moi, s'installe ce vendredi sur la place du 1er arrondissement, au bas des Pentes, dans une ambiance estivale et sudiste. Avec une météo au diapason, alors que le mercure pourrait dépasser les 30 degrés à Lyon. Au programme : tournoi géant de baby-foot, battle de funk et nourriture méditerranéenne au parfum des lavandes.

Plus d'informations ici

Chiner à la Croix-Rousse

La brocante solidaire de la Croix-Rousse fait son retour, pour la 9e année consécutive, ce week-end. Deux jours de vente et 500 exposants sur le boulevard de la Croix-Rousse pour ce vide-grenier en faveur de l'association Solidarité Afrique.

Plus d'informations ici

Concert en plein air à Gerland

Les habitués du Ninkasi Kao de Gerland profiteront aussi du beau temps grâce à un Open Air gratuit qui accueillera des concerts tout au long du week-end

La programmation ici

Roland-Garros sur table

Ca va rebondir place Ambroise Courtois, dans le 8e arrondissement. Ce dimanche, Lyon accueille la première étape du Ping tour, évènement itinérant organisé par la Fédération française de tennis de table pour faire connaître son sport

Plus d'informations ici

