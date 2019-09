Agenda du week-end : que faire à Lyon les 28 et 29 septembre ?

À Lyon, ce dernier week-end du mois de septembre est marqué par la piétonnisation de la Presqu'île, mais entre les déambulations ce ne seront pas les activités qui manqueront.

Cédez au Séisme solidaire

Si vous vous sentez d’humeur à vous investir, l’épicerie sociale et solidaire Epicentre accueille 25 associations lyonnaises qui travaillent en faveur des solidarités ou du développement durable. Pour cette troisième édition, elles vous recevront dans leur stand pour leur parler de leurs activités, ainsi que des jeux, ateliers et dégustations.

Ce samedi, de 12h à 18h, à l’épicerie Epicentre, au 104 route de Vienne dans le 8e.

Célébrons l’arrivée de l’automne

Si les feuilles mortes et les températures automnales vous donnent des élans plus matérialistes, prenez la direction du 6e arrondissement, terminus Masséna. Pour fêter le début de l’automne, le cours Vitton accueille vendredi 27 et samedi 28 la Braderie d’automne. Entre le boulevard des Belges et la rue Tête d’Or, allez faire de bonnes affaires, dans une ambiance de quartier familiale et conviviale.

Ce vendredi et samedi, de 10h à 19h, cours Vitton dans le 6e.

Les héritiers des Frères lumières

Avis au cinéphile, partez à la découverte des jeunes cinéastes dont regorgent la ville de Lyon lors du festival du Film Jeune de Lyon. Depuis une semaine, plusieurs lieux sont investis pour des projections et tables rondes autour de la création cinématographique lycéenne et étudiante à Lyon. Samedi 28 et dimanche 29, c’est la MJC Monplaisir qui projettera les films en compétition pour cette édition 2019, dans les catégories Fiction et Documentaire.

Ce samedi de 14h à 21h, et dimanche de 11h à 20h, dans la salle Karbone de la MJC Monplaisir, 25 avenue des frères Lumières, dans le 8e arrondissement.

Shall We Swing ?

Prêt à swinguer ce week-end ? Le groupe lyonnais Shall We Swing ? revient pour une nouvelle saison. Animé par un orchestre, ce groupe vous propose de vous déhancher sur 1300m² de parquet. Au programme, cours de Lindy Hop intermédiaire de 15h à 16h00, de Charleston solo tous niveaux de 16h15 à 17h15 et de Lindy Hop débutant de 17h30-18h30. La soirée sera ponctuée par un bal ouvert à tous de 18h30 à 22h. Les inscriptions se font en ligne juste ici.

Ce dimanche 29, de 15h à 22h, à la Verrière des Subsistances, 8 bis quai Saint-Vincent, dans le 1er arrondissement. 10 euros l’atelier. 17 euros deux ateliers. 7 euros la soirée. ​

Voyage sonore en Argentine

Si vous préférez les ambiances latinos, le Macanudo organise les Matango, un cycle de concert de tango mensuel. Au programme, chansons, afro-tangos, milongas, tangos camperos, chamarras criollas… Vous ne connaissez pas ? C’est le moment d’être curieux et de découvrir les sonorités du tango argentin. Ce dimanche, deux artistes performeront : Natalia Magliano, chanteuse argentine née dans la banlieue sud de Buenos Aires, et Oriol Martinez Codinachs, guitariste originaire de Barcelone. Vamonos, boludos !

Ce dimanche 28, au Macanudo, 8 quai Claude Bernard dans le 7e arrondissement, à partir de 19h.

De la magie dans vos assiettes

Ça vous dit un petit coup de Baguettes Magiques ? Pour l’édition 2019 de ce festival, la cuisine chinoise investit la capitale des Gaules jusqu’au 2 octobre. Une cinquantaine de restaurants à travers la ville vous proposent de découvrir la diversité de la gastronomie chinoise. Pour l’occasion, différentes zones de Lyon représenteront la cuisine d’une région de Chine. Et ce week-end, sept chefs chinois feront découvrir leur savoir-faire dans plusieurs restaurants de la ville. Le samedi 28, le Nouvel Institut Franco-Chinois proposera une journée festive à l’occasion, avec initiation au thé chinois, démonstrations de cuisine par un chef invité, boutique éphémère… Et le dimanche 29, un concours de cuisine sera même organisé, sur le thème de la cuisine de saison au thé.

Plus d’informations, ici.