Shopping de printemps à Lyon

La sélection printanière de Lyon Capitale dans les boutiques lyonnaises

Chapeau bas

Après un an de travail, la collection La Couture de la marque Encré. vient de voir le jour. Parmi les sept pièces imaginées et réalisées dans l’atelier lyonnais de la marque, ce bob unisexe se veut à la fois original et intemporel. En lin et coton sélectionnés avec soin pour leur qualité, il apportera à vos tenues la petite touche d’originalité qui fera toute la différence.

Le Bob – 150 €.

Encré. – 3, rue d’Algérie, Lyon 1er

Un barbecue qui a du style

Ligne esthétique, couleurs vives… Pour un peu, on prendrait le barbecue de la marque Aluvy pour un meuble design ! Fabriqué en Isère, entièrement en aluminium, il se décline en vingt-quatre couleurs toutes plus pimpantes les unes que les autres, et peut rester dehors toute l’année. À découvrir lors de votre déambulation dans les allées du Printemps des Docks, entre ateliers DIY, coaching déco et pause gourmande.

Barbecue Lulu – 1 790 €.

Printemps des Docks – Les 6 et 7 avril à La Sucrière, Lyon 2e

www.aluvy-design.com

La nature mise en scène

Avec ce papier peint, faites entrer le printemps dans votre intérieur ! Telle une ode à la nature, il égayera vos murs avec ses motifs délicats et ses couleurs pastel. Fabriqué en France avec des encres respectueuses de la planète, il arbore un style à la fois poétique et contemporain.

Papier peint Paradis Caché 78 € le lé.

Ressource – 16, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Polo intemporel

Sobre, efficace, ce polo en coton bio s’impose comme un indispensable de toute garde-robe masculine. En piqué de coton biologique, certifié végane, il convient aussi bien à des tenues chics que casual, et se démarque par son motif brodé aux couleurs de la marque Skidress. À choisir parmi les coloris lavande, anthracite, blanc et toute une déclinaison de bleus.

Polo Sacha – 79 €.

Smart – 46, boulevard des Brotteaux, Lyon 6e

Sac à dos innovant et durable

Confortable, polyvalent, ce sac à dos haut de gamme vous accompagnera dans toutes vos randonnées. Grâce à son tissu ultra-technique et ses boucles en aluminium, il est d’une légèreté incroyable et permet une vraie liberté de mouvement. Comme tous les autres produits de la marque NEO, il est fabriqué au bord du lac d’Annecy, dans une démarche responsable.

Sac à dos Taillefer D – À partir de 390 €.

La Sellerie – 3, rue Victor-Hugo, Lyon 2e - www.neoatelier.fr

Plantes d’intérieur rares pour tous

Après avoir créé la première box de plantes d’intérieur et ouvert une boutique lyonnaise, Maxime s’est attaqué à l’écriture d’un livre. Le résultat : un bel ouvrage sur les plantes rares et atypiques. Vous y trouverez des conseils pratiques pour leur entretien, une réflexion sur la philosophie du vivant, de jolies photos… À mettre entre toutes les mains, qu’elles soient expertes ou débutantes.

Livre Ma collection de plantes rares et curieuses – 12,95 €.

En librairie et chez Hankō – 2, rue de Fargues, Lyon 1er

Chemise printanière

Créée il y a sept ans, la maison lyonnaise Sacrécoeur a ouvert sa première boutique il y a quelques mois place des Célestins. Imaginée et conçue à Francheville, cette chemise en voile de coton égayera toutes vos tenues avec ses broderies pimpantes, sa coupe ample et ses délicates fronces aux épaules et aux manches.

Chemise Ali Blossom – 149 €.

Sacrécoeur – 1, rue Montcharmont, Lyon 2e

Sandwich gourmand

Si, pour vos prochains pique-niques, vous voulez sortir du traditionnel jambon-beurre, craquez pour le croque végé du printemps de chez Banneton. Fait maison avec du levain naturel, le pain de campagne aux graines est garni de caviar de tomate séchée, de scamorza fumée et de pousses d’épinard. Un régal !

Croque végé – 8,50 €.

Banneton – 5, rue Dubois et 28, rue Neuve, Lyon 2e