La police nationale lance un prix littéraire pour les lycéens

En créant ce prix, la police nationale aspire à "interroger le regard de la jeunesse de ce genre dont elle est l’objet intrinsèque et sur ses métiers, dans un souci de recrutement et de valorisation".

Actuellement en place jusqu'au 7 avril à Lyon, le festival international de littérature et de cinéma policiers Quais du Polar ouvre un nouveau concours pour la rentrée scolaire de septembre. En association avec la police nationale, le "court polar des lycéens" donne ainsi la possibilité aux lycées français participants de proposer à leurs élèves un défi littéraire particulier.

Rédiger une nouvelle de 20 000 signes

À partir de septembre 2025, ces derniers auront pour objectif de réaliser, seul ou en groupe, une nouvelle de 20 000 signes maximum réunissant tous les ingrédients d'un bon polar : suspens, rebondissement et action. Un seul critère à prendre en compte, celui du personnage principale qui doit impérativement être un policier ou une policière. Les forces de l'ordre animeront les ateliers d'écritures sur demande des lycées participants.

Les apprentis écrivains auront jusqu'au 14 septembre pour rendre leurs chefs-d'oeuvre. Par la suite un jury composé, entre autres, de représentants de Quais du polar et de la police judiciaire ou encore d'auteurs et de journalistes, décernera troix catégories de prix à trois lauréats : la nouvelle la plus réaliste, la plus originale et la plus stylée. Les prix seront décernés pendant la 21e édition de Quais du Polar, en avril 2025, à Lyon.

Les grands gagnants bénéficieront d'une médiatisation sur les réseaux sociaux de la police nationale, d'une dotation de polars et d'immersions dans les services de la police scientifique et du RAID.

Des événements en partenariat avec la police nationale ce week-end

Samedi 6 avril de 9h à 18h : l’école nationale supérieure de police, située à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ouvre ses portes, avec notamment un atelier sur la fraude documentaire "Apprenez à détecter le vrai du faux".

- Samedi 6 avril de 10h à 17h : journée portes ouvertes au service national de police scientifique à Ecully, avec un escape game à ciel ouvert

- Dimanche 7 avril de 10h à 18h : atelier "Que révèlent nos empreintes" au Palais de la Bourse et présentation d’une scène de crime à la Comédie Odéon à 17h.