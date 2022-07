Quoi de neuf à Lyon ? : la Maison Antoine, une pause gourmande

Après le quai Saint-Antoine, Maison Antoine pose ses valises à deux pas de la place Bellecour. Mosaïques au sol, murs rose poudré, bois clair et coussins douillets… Difficile de passer à côté sans avoir envie de pousser la porte.

L’endroit a plusieurs casquettes : boulangerie, pâtisserie, salon de thé, petite restauration sur le pouce, le tout fait maison.

Une importance toute particulière est portée aux produits, frais, de saison et issus de circuits courts.

On ne peut que craquer devant le grand choix de pains proposés (y compris des pains spéciaux comme le seigle ou le petit épeautre), les viennoiseries dorées, les pâtisseries gourmandes et colorées ou encore les sandwiches, buns et focaccias aromatisées.

Mention spéciale pour les pains au chocolat XXL et les croissants bicolores, des créations originales concoctées par la maison.

Maison Antoine – 7, rue de la Charité, Lyon 2e