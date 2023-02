Quoi de neuf à Lyon ?

Nouvelles boutiques et nouveaux lieux, entre Rhône et Saône

Hôtel et lieu de vie durable

Un hôtel Eklo vient de s’installer dans le tout nouveau quartier du Grand Parilly. Avec ses bâtiments écoresponsables, son design esthétique, la qualité de ses prestations et ses prix doux, il propose 111 chambres nouvelle génération, adaptées à tous types de voyageurs en mode loisirs ou travail. Véritable lieu de vie, Eklo offre aussi un espace où le wifi est gratuit, une salle de réunion, une épicerie de produits locaux et une zone privatisable avec babyfoot, bibliothèque, terrasse couverte et cuisine partagée. Mention spéciale pour le restaurant de l’hôtel qui mise sur les produits frais et locaux et propose de bons petits plats faits maison.

Eklo Lyon – 2, rue Simone-Veil, Vénissieux

Un magasin éphémère qui mise sur l’écoresponsabilité

Si vous cherchez un cadeau original et bon pour la planète, filez découvrir les exposants qui se partagent le magasin éphémère NoBadDay en plein cœur de la Presqu’île. Vous aurez l’embarras du choix entre les articles de seconde main Suzanne en ville, les vêtements upcyclés de chez Handcycling Lab, les accessoires tout droit sortis des années 90 de Collectif Fringué ou encore les plantes locales et engagées IndoorPoppies… Sans oublier de la déco, des bijoux, une expo photos… Le tout dans une ambiance festive, qui n’oublie pas de faire la part belle à l’inclusion. Quatre jours à ne pas rater, du 2 au 5 février, avec une nocturne le jeudi et une ouverture le dimanche !

Pop-up store Suzanne en ville – 25, rue du Port-du-Temple, Lyon 2e – Du 2 au 5 février

Kebab berlinois

Après Paris et Marseille, l’enseigne berlinoise Berliner pose ses valises à Lyon, dans le centre commercial de Confluence. Un chouette fastfood au style industriel qui s’étend sur 94 m2 et attirera à coup sûr tous les fans de ce sandwich incontournable ainsi que les néophytes curieux de le tester. Car ici, le kebab est travaillé en mode ultra qualitatif, et concocté avec un pain boulanger, des légumes frais cuisinés chaque jour, une belle viande cuite à la broche et des sauces faites maison. Sans oublier un choix d’accompagnement, des propositions de finger food et des desserts gourmands. Le tout à déguster sur place ou à emporter.

Berliner – Centre commercial Confluence, Lyon 2e

Un petit bout de Bangkok

Bangrak est le nouveau supermarché asiatique de la Presqu’île, situé au 8, rue Chavanne, en face des deux restaurants thaïlandais Rivière Kwaï et Rivière Kwaï 2 Pad Thaï. En référence au célèbre quartier de Bangkok, et pour prolonger vos souvenirs de voyages ou tout simplement vos souvenirs gustatifs du déjeuner pris en face, vous y trouverez une épicerie de produits frais et exotiques et de la vaisselle émaillée afin de préparer vos tisanes au gingembre frais, un somptueux curry ou une délicieuse soupe de crevettes à la citronnelle et lait de coco, recommandés lors des frimas de janvier.

Bangrak – 8, rue Chavanne, Lyon 1er

Slow fashion

Créée à l’initiative de deux amis, Jérémy et Florian, la start-up lyonnaise Volago a conçu une boutique en ligne dédiée à la mode éthique, pour tous ceux qui veulent consommer moins et mieux, et pour qui la durabilité est un véritable critère d’achat. La plateforme mise sur la transparence quant aux procédés de production de ses partenaires, dont de nombreuses entreprises régionales. Elle regroupe des dizaines de marques de vêtements écoresponsables, sans oublier un service gratuit de réparation des produits achetés sur le site, en cas d’accroc, de déchirure ou de couture qui lâche. À venir cette année, une trentaine de nouvelles marques françaises qui intégreront la plateforme.

Volago.fr