XV de France : premier essai international pour Dylan Cretin

Pour le premier match du XV de France face à l'Italie dans le Tournoi des VI Nations, le Lyonnais, Dylan Cretin, inscrit son premier essai en Bleu.

Dylan Cretin, protégé de Pierre Mignoni au Lou, a fait de sa deuxième titularisation avec les Bleus face aux Italiens (victoire 10-50 dans le Tournoi des VI Nations), une réussite. Pour preuve, il inscrit dès la 7e minute, son premier essai (en force) au niveau international après un gros travail de son ailier Teddy Thomas et de ses avants. Pour le reste, malgré une faute pour un en-avant volontaire en première période, il restera propre tout le long de la partie. Impérial en touche, il réussit à voler un ballon adverse grâce à son aisance dans les airs.

🏉 Dylan Cretin signe son premier essai en Bleu et ouvre le compteur de l'équipe de France dans ce Tournoi des Six Nations 2021 ! Entre les perches, c'est une formalité pour Matthieu Jalibert #ITAvsFRA #6Nations ▶ Suivez le match en direct : https://t.co/SE5ytgUMaI… pic.twitter.com/oeGj1dX1Sa — France tv sport (@francetvsport) February 6, 2021

Dans les colonnes du Midi Olympique, Dylan Cretin préfère saluer la performance du groupe plutôt que de s'attarder sur sa prestation. "Nous sommes déjà très contents de valider les quinze jours de travail à Nice. On savait, avant de démarrer la compétition, que tout ne serait pas parfait. Mais dans l'intention et dans la globalité, c'est plutôt bien. C'est en tout cas une bonne performance de notre part."

Avant d'ajouter, "il était hyper important de ne jamais lâcher une occasion et de mettre des points. Car tout ça compte, à la fin de la compétition, on l'a bien vu l'an passé. Nous nous sommes donc donnés à 200 %."