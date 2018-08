Woodstower : il reste des places pour NTM

Le fEstival Woodstower organise depuis l’année dernière ave la métropole de Lyon des ateliers gratuits Chill on the Beach © Brice ROBERT / Woodstower

Le festival qui clôt la saison estivale dans le Rhône n’est pas encore plein. Woodstower qui se tient au parc de Miribel Jonage du 30 août au 2 septembre attend encore du monde, notamment pour la soirée rap avec NTM et Disiz la Peste.

"Pour l’instant le soleil devrait être au rendez-vous, donc on est très impatient." L’équipe de Woodstower attend de pied ferme ses visiteurs pour le week-end du 30 août au 2 septembre. Au programme, une première soirée rap, avec Kikesa, Disiz la Peste, Cut Killer et le groupe emblématique de Saint-Denis, NTM. "Il reste encore un bon quart des places disponibles", précise Emilie Daub, responsable communication du festival. Pour le vendredi aussi, il reste encore des places pour venir voir Petit Biscuit, MNNQNS, Lefa ou encore Bagarre.

Journée gratuite le dimanche

Le samedi, ce sont entre autres Naâman, Boys Noize, Fakear ou Davodka qui prendront la relève pour tenir jusqu’au dimanche, la journée gratuite du festival. "L’accès à la plage sera ouvert, avec beaucoup d’activités pour les enfants, et la tyrolienne sera gratuite. Il y aura un spectacle de clown, un arbre à lire, des balades en hydromachine et des ateliers recyclage. Le festival essaie de promouvoir les bons gestes à adopter pour l’écologie. Depuis deux ans avec la métropole de Lyon nous menons un projet commun, Chill on the Beach. L’idée est de sensibiliser les enfants à l’économie circulaire à travers le livre, grâce à une association", explique Emilie Daub.

Pour découvrir l’intégralité du programme et réservez vos places pour les concerts, rendez-vous sur le site de Woodstower.