Week-end de l'Ascension : 5 idées sorties à moins de 100 km de Lyon

À l'exception de samedi, un très beau temps est annoncé pour ce week-end de l'Ascension. Pour ceux qui souhaitent flâner, se balader, voir du pays et crapahuter dans les grands espaces, Lyon Capitale vous a sélectionné cinq idées sorties pour ce week-end.

Faire un bon de 500 ans en arrière à Pérouges

Située au nord-est de Lyon en dessous de la Dombes, la vieille ville médiévale de Pérouges (Ain) va vous charmer avec ses ruelles étroites en galets inégaux, ses vieilles échoppes et ses demeures des XVe-XVIe siècles. En arrivant par la porte d'En-Haut, faites un crochet par l'église-forteresse Sainte-Marie-Madeleine. Prolongez ensuite votre route dans les artères de cette cité du moyen-âge où plane une odeur de sucre qui s'échappe des ateliers des nombreux vendeurs de galettes de Pérouges. Dégustez là sur la place du Tilleul, emplacement centrale de la ville, ou au milieu des fleurs près du puis situé au croisement de la rue des Rondes et de la rue du Four.

Migrer vers le Parc des Oiseaux

Le Parc des Oiseaux, à Villars-les-Dombes, près de Lyon, a rouvert ses portes le 18 mai dernier. Crise du coronavirus oblige, les lieux ont été repensés pour accueillir les visiteurs.La visite du Parc se fera en sens unique, les chemins les plus larges resteront toutefois à double sens. Le port du masque sera obligatoire dans la Tour Panoramique et Mythiques Colibris. Dans un premier temps, les aires de jeux, le spectacle et les rencontres soigneuses ne seront pas proposés. Cela n'enlèvera rien à l'émerveillement de contempler 3000 oiseaux issus de 300 espèces différentes.

Bonus : Puisque vous êtes dans la région, n'hésitez pas à vous balader près des très nombreux étangs de la Dombes.

Un air de mer intérieur au lac du Bourget

S'il n'est pas encore possible de s'y baigner, le préfet de Savoie a annoncé mercredi la réouverture de cinq plages autour du lac du Bourget (Savoie). Les activités nautiques de plaisance et la pêche y sont aussi désormais autorisées. Le lac, niché en contrebas du mont du Chat, offre de belles balades. Depuis la rive orientale du lac, observez l'abbaye royale de Hautecombe située sur la rive occidentale, nécropole de la maison de Savoie. Malheureusement, pour ceux qui souhaitent le visiter, le monument est actuellement fermé.

Se balader dans les vignes

Quoi de mieux que de se balader au milieu des vignes ? Les alentours de Lyon regorgent de vignobles. Au nord, le Beaujolais, “l’un des plus beaux vignobles du monde” selon Robert Parker offre un paysage vallonné d'exception. Du mont Brouilly à Saint-Amour, de très nombreuses randonnées sont proposées à pied où à vélo. Plus au sud de Lyon, les vignobles de la rive droite du Rhône (Côte-Rôtie, Condrieu, Saint-Joseph) proposent un spectacle merveilleux avec leurs terrains escarpés qui semble se jeter dans le fleuve. Plus méconnues, les vignes du Bugey n'ont rien à envier aux vignobles “lyonnais”. Les coteaux abruptes autour de Montagnieux puisent eux aussi leur vitalité du Rhône en contrebas. Un site d'exception qui présente une vue imprenable sur l'Isère voisine.

Prendre de l'altitude dans le Pilat

Les monts du Pilat offrent de très nombreuses activités. Les plus baroudeurs grimperont sur les crêtes pour un circuit (très accessible) qui arpente les sommets de ce massif. En haut du Crêt de l'Oeillon, profitez d'une vue imprenable sur la vallée du Rhône. Par temps dégagé, généralement les veilles de jour de pluie, on peut y apercevoir le Mont-Blanc et le massif alpin au loin. Les amateurs de natures pourront eux se balader au milieu de la tourbière de gimel, la fôret de Taillard, la vallée de l’Ondenon et les Combes du Pilat rhodanien, aujourd’hui classés Natura 2000.